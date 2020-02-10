Каким должен быть город будущего: в Абу-Даби открылся форум, посвященный вопросам урбанизации

CentralAsia (CA) - В воскресенье Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, официально открылся десятый Форум городов. Сейчас в городах живет 3,5 млрд. человек, а к 2030 году число горожан увеличится до 5 млрд. Бедность, загрязнение воздуха, шум – лишь некоторые проблемы городов, которые являются крупнейшим источником парниковых газов. Поэтому решение многих глобальных проблем зависит от состояния городов, передает служба новостей ООН.



Форум собрал более 18 000 участников из 168 стран: экспертов, мэров, ученых и активистов, которые, обмениваясь опытом и идеями, обсуждают, как создать «город будущего». В течение прошлого десятилетия международное сообщество впервые обозначило цели развития городов, в которых сегодня уже живет больше половины населения планеты, и число горожан будет только расти. Стало ясно, что города могут сыграть колоссальную роль в выполнении целей Парижского соглашения по климату. Теперь пришла пора выяснить, как реализуются поставленные задачи.

Напомнив, что процесс урбанизации неостановим, Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам («Хабитат») Маймуна Мод Шариф призвала участников форума принять конкретные решения. «Я знаю, что все мы хотим, чтобы наши города были безопасными и развивались в устойчивом русле. Но сегодня мы должны пойти дальше», - сказала она, открывая шестидневный Форум, который впервые проходит в арабском регионе.

По словам Рафа Татса из «Хабитат», в ближайшее десятилетие необходимо увеличить потенциал городов в сдерживании изменения климата, а также добиться того, чтобы вместо разрозненных районов, включая бедные, города представляли собой места гармоничного сосуществования всех слоев населения.

Ани Дасгупта из Института мировых ресурсов считает, что нужно задуматься над тем, что в наше время представляет собой «успешный город»: «Это город, где создаются рабочие места, где повышается уровень жизни всех его жителей, и при этом предпринимаются серьезные шаги по защите от климатических изменений и сдерживания дальнейшего потепления».

Он отметил, что климатический кризис, порождающий экстремальные погодные явления и природные бедствия, стал главной, но не единственной, заботой городов. По словам эксперта, гражданские войны и другие жестокие конфликты стали причиной массового перемещения людей – самого масштабного со времени окончания Второй мировой войны. Потоки беженцев обернулись огромной нагрузкой на принимающие их города, в то же их родные места проживания лишаются человеческого капитала. «Войны и вооруженные конфликты нарушают и культурно-историческую основу городов – взять Алеппо, который когда-то был одним из главных «перекрестков» Средиземноморья, сегодня же привычный образ жизни горожан полностью разрушен», - напомнил Дасгупта. Речь идет о сирийском городе, находившемся в осаде в течение четырех лет и подвергшимся жестоким обстрелам и бомбардировкам.

Эксперты привлекают внимание к проблемам, связанным с развитием новых технологий: различные гаджеты непреднамеренно отслеживают передвижение их владельцев, они же в руках городских властей помогают быть в курсе того, что происходит на улицах. От беспилотников до беспилотных роботов-автомобилей – подобные явления, вторгающиеся в городскую жизнь, будут только расти.

«Развитие цифровой экономики в последние годы позволило операторам мобильной связи, компаниям, владеющим социальными сетями и платформам по обмену информацией собрать такой объем данных, что они осведомлены о практически обо всех аспектах городской жизни, включая жилье, мобильность населения, общественные места и многое другое»,- утверждает специалист «Хабитат» в области городских технологий Понтус Вестерберг.

Для тех, кто занимается городской политикой, одна из главных задач в ближайшее время – сделать так, чтобы эти данные, находящиеся в частных руках, помогли бы строить более удобные города. Вестерберг считает, что для этого потребуется кардинально перестроить местные властные структуры, изменить представление о роли цифровых технологий и данных в таких областях, как транспорт и планирование городского пространства, а также пересмотреть законодательные акты.

Как отметил премьер-министр Фиджи на открытии Форума, «нынешняя модель развития нежизнеспособна, и, если урбанизация будет основываться на углеродной экономике, города превратятся в очаги неравенства и станут чрезвычайно уязвимыми».

Исполнительный директор программы «Хабитат» Маймуна Мод Шариф призвала участников форума договориться о конкретных действиях: «Я надеюсь, что по завершении 10-й сессии будут принят пакет шагов – добровольных обязательств, которые примем все мы: отдельные люди, сообщества, города и страны – на местном, региональном и глобальном уровне, что поможет в ходе этого «Десятилетия действий» к 2030 году достичь Целей устойчивого развития».