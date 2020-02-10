Максимальный инкубационный период для китайского коронавируса оказался больше ожидаемого

CentralAsia (CA) - Максимальный инкубационный период, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, для вызываемой новым китайским коронавирусом пневмонии может достигать 24 дней, передает ТАСС.

Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в 31 провинциях и муниципалитетах КНР выявило, что инкубационный период при инфицировании в среднем составляет три дня, наиболее длительный случай – 24 дня, говорится в научной статье.

Ранее сообщалось, что максимальный инкубационный период составляет около двух недель. Пневмония, которую вызывает коронавирус нового типа, принципиально отличается от других аналогичных заболеваний тем, что еще во время скрытого протекания болезни ее носитель уже может заражать окружающих.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, которую вызывает вирус 2019-nCoV, в Китае превысило 40,2 тыс. человек. При этом погибли от нее 909 человек, выздоровели – уже более 3,3 тыс. человек. Вспышку этой пневмонии китайские власти зафиксировали в конце 2019 года.