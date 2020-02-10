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  10 февраля 2020
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Таджикистан отправил самолет в Ухань для эвакуации своих граждан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  10 февраля из Международного аэропорта Душанбе вылетел чартерный рейс авиакомпании «Сомон Эйр» в Китай с целью эвакуации граждан Таджикистана из города Ухань провинции Хубэй, сообщает МИД РТ.

Данный рейс сопровождают медицинский персонал и специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана.

По данным посольства Таджикистана в Пекине по состоянию на 9 февраля 2020 года в городе Ухань находятся 54 граждан РТ, которые будут возращены на Родину.

Самолетом также будет доставлен гуманитарный груз, состоящий из медицинских принадлежностей. Данный гуманитарный груз от имени Правительства Таджикистана будет передан китайской стороне в городе Ухань.

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