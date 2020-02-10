Из-за коронавируса в Монголии сократился экспорт и импорт

CentralAsia (MNG) - Экспорт Монголии сократился на 24,4 процента, импорт - на 6,1 процента из-за коронавируса. На Китай приходится почти 95 процентов импорта Монголии; большинство из них - автомобильное оборудование, топливо, химические продукты и железо.

7 февраля Главное таможенное управление страны провело брифинг о предварительных показателях внешней торговли за январь 2020 года и мерах, принимаемых в пунктах таможенного контроля для предотвращения коронавирусной инфекции.

Монголия экспортировало товары на сумму $459 млн в январе, показав снижение на 24,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем импорта составляет $473 млн, что означает снижение на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора по статистике Монгольской таможенной администрации Б.Цэрэна, увеличился импорт масок для лица и других дезинфицирующих средств; первый резко вырос до 1,5 млн в феврале с 68 700 в январе в основном из Китая, Турции и Южной Кореи. Дезинфицирующие и чистящие вещества были импортированы в два раза больше по сравнению с аналогичными период прошлого года.