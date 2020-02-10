В Монголии медкоманда провела встречу по ситуации с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В связи с распространением инфекции 2019-nCoV министерство здравоохранения организовало консультативное совещание 7 февраля в сотрудничестве с международными организациями, действующими в Монголии.

В консультациях приняли участие в общей сложности 27 делегаций из 22 организаций, включая связанные с Организацией Объединенных Наций организации, организации по сотрудничеству в целях развития и международные гуманитарные организации.

На встрече министр Д. Сарандгэрэл представила текущие меры в Монголии, в то время как представитель ВОЗ в Монголии г-н С.Диордица представил информацию о текущем состоянии распространения коронавируса в мире и о принимаемых мерах. Участники также заслушали информацию о работе Национального исследовательского центра по инфекционным болезням, национального координатора Международных медико-санитарных правил.

В своем выступлении министр Д. Сарангэрэл отметила, что они концентрируют внимание на двух основных направлениях - предотвращение риска для граждан и обеспечение готовности сектора здравоохранения.

Кроме того, правительство Монголии, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям и другие соответствующие организации постоянно и оперативно предоставляют информацию гражданам.

В рамках обеспечения готовности сектора здравоохранения чиновники работают над подготовкой специальной больницы и подготовкой ее рабочей среды, оборудования и приборов. Случаев коронавируса в Монголии за этот период не зарегистрировано. Медицинские работники проводят работы по выявлению каждого подозреваемого случая, изоляции пациентов с подозрением на nCoV и осмотрам.

Монголия испытывает большую потребность в защитных костюмах и медицинском оборудовании, особенно в маске N95, чтобы предотвратить риск для медицинских работников.