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  10 февраля 2020
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Председатель Национального статистического управления Монголии провела встречу с представителями МОМ

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 10 февраля, председатель Национального статистического управления А.Ариунзаяа провела встречу с представителями проекта во главе с руководителем проекта Виктором Лутенко из Международной организации по миграции (МОМ).

В сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты и соответствующими сторонами МОМ недавно запустила новый проект по внутренней миграции при финансировании Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию.

Стороны обсудили в том числе статистику, касающуюся внутренних мигрантов, в статистических исследованиях и переписях, а также развитие партнерских отношений в этом вопросе.

Цели проекта - разработать политику, основанную на внутренней миграции и фактических данных, и улучшить социально-экономическое положение граждан путем реализации эффективных мер.

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