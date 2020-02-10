В Узбекистане планируют установить автоматы по продаже золотых слитков

CentralAsia (UZ) - Уже в этом году в Узбекистане появятся вендинговые автоматы, в которых можно будет купить серебряные и золотые слитки. Для общественного обсуждения предложен проект-постановление «О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан».

Предполагается, что слитки из золота и серебра будут весить 1, 3 и 5 граммов. Согласно документу, не менее десяти автоматов со слитками планируется установить до 1 июля 2020 года – на местах туристического показа, в том числе в средствах размещения и туристских информационных центрах Бухарской, Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской областях и города Ташкента. И до 1 января 2021 года – в других регионах республики. Вендинг — это продажа товаров с помощью торговых автоматов.