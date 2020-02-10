Глава Европейского бюро ВОЗ посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - 11-12 февраля новый директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге посетит Узбекистан с официальным визитом.

Клюге приступил к исполнению своих обязанностей 3 февраля, сменив на этом посту Жужанну Якаб, сообщило представительство ВОЗ в стране.

В рамках официального визита состоится церемония подписания Двухгодичного соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения 2020-2021 годы.



