Зампремьера Казахстана Бердибек Сапарбаев назначен главой Жамбылской области

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что от должности акима региона был освобожден Аскар Мырзахметов по собственному желанию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского района Б.Байтоле за серьезные упущения в работе.

Глава государства поручил министру внутренних дел РК Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова.