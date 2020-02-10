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  10 февраля 2020
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Зампремьера Казахстана Бердибек Сапарбаев назначен главой Жамбылской области

CentralAsia (KZ) -  Заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что от должности акима региона был освобожден Аскар Мырзахметов по собственному желанию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского района Б.Байтоле за серьезные упущения в работе.

Глава государства поручил министру внутренних дел РК Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова.

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