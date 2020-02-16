Россия и Китай оценят перспективы прокладки газопровода через Монголию

CentralAsia (MNG) - Россия и Китай продолжают переговоры о «западном маршруте» поставок газа в Китай («Сила Сибири 2»), предполагающие поставки 30 млрд кубометров газа в год, и стороны оценивают перспективы прокладки газопровода через Монголию. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью журналу Energy Policy.

«В настоящее время обсуждаются различные маршруты этой линии, в том числе через Монголию, которая проявляет интерес к проекту. В настоящее время ведется оценка осуществимости трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию этой страны», - сказал Новак.

Российское министерство энергетики и Газпром получили указание создать рабочую группу для подготовки технико-экономического обоснования газопровода через Монголию в Китай, сообщил российский правительственный чиновник в декабре прошлого года.