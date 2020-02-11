Аким Жамбылской области доложил об итогах работы и нынешней ситуации в Кордайском районе

CentralAsia (KZ) - На заседании правительства Казахстана новый аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал об итогах работы и нынешней ситуации в Кордайском районе.

- На сегодня в целом в районе ситуация стабильная. Всеми правоохранительными органами совместно с местными исполнительными органами ведется работа. За 5 дней за медицинской помощью обратились 141 человек, из них 19 сотрудники полиции, погибли 10. Всем семьям погибших оказывается помощь и были выражены соболезнования. В кордайской больнице сейчас проходят лечение 13 человек, в Алматы - 25. 9 людей, которые находились в Кыргызстане перевезли в Алматы и Тараз. Там сейчас нет людей. Всем оказывается медицинская помощь, - рассказал аким области.

По словам акима, 10 известных и профессиональных врачей прибыло в Кордай из Алматы.

- Мы сейчас проверяем дома и коммерческие объекты с помощью населения. Позже мы дадим точные цифры и сообщим какая именно помощь потребуется. Мы провели и разъяснительные беседы с населением, чтобы такая ситуация не повторялась впредь. Как известно, за три дня некоторые граждане выезжали в Кыргызстан. Со вчерашнего дня все школы, детсады работают в обычном режиме, - пояснил аким области.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.

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