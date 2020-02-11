В Ташкенте сотрудников СГБ и Минобороны обвиняют в шпионаже в пользу России, - СМИ

Рафик Сайфулин

CentralAsia (UZ) - 10 февраля в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента начался закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, 61-летним подитологом Рафиком Сайфулиным.

По словам источников, непосредственно информированных о процессе, это уже второе по счету судебное заседание над Рафиком Сайфулиным, передает centralasian.org.

Первое заседание состоялось в начале февраля в здании Военного суда Узбекистана. Сотрудник суда сообщил нашему радио, что «второе заседание состоялось в здании районного суда, так как в здании Военного суда проводятся ремонтные работы».

Дело Сайфулина рассматривают судьи Военного суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 («Измена государству») УК Узбекистана.

Вместе с Сайфулиным еще около десяти узбекских военных привлечены к суду по обвинению в шпионаже в пользу России, в разглашении государственной тайны и совершении других преступлений.

Среди подсудимых также значится начальник управления Объединенного штаба Вооруженных Сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Ему тоже предъявлено обвинение по 157-й статье.

Эту информацию, предоставленную двумя независимыми друг от друга источниками, подтвердили и родственники одного из арестованных военных.

Проживающий в Санкт-Петербурге старший брат Акбара Ярбабаева Алексей Ярбабаев сообщил, что следствие над его младшим братом завершилось 1 февраля, после чего дело было передано в суд.

Алексей Ярбабаев, являющийся офицером российской авиации, говорит, что его младший брат Акбар Ярбабаев и его жена Елена были арестованы 15 июля 2019 года.

Как сообщил высокопоставленный чиновник, работающий в силовых структурах Узбекистана и пожелавший остаться неизвестным, «Калошин, Сайфулин и Ярбабаев» обвиняются в совершении таких аналогичных преступлений, как «шпионаж в пользу России» и «разглашение госсекретов».

– То есть, они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана, – добавил наш источник.

Он добавил, что еще около десяти полковников и генералов Минобороны республики оказались фигурантами данного уголовного дела.

Источник centralasian добавил, что все арестованные военные обвиняются в разглашении госсекретов в пользу России.

Источник, непосредственно знакомый с фигурантами уголовного дела, сообщил на анонимных условиях, что «все обвиняемые занимались передачей аналитических заключений, но не секретной информации и документов».

Рафик Сайфулин, в настоящее время обвиняемый в «измене государству», начал свою трудовую деятельность в КГБ. Он являлся офицером запаса, одинаково хорошо владеющим как персидским языком, так и пушту и дари.

После обретения независимости, с 1994-го по 1995-й год Сайфулин работал в Государственном комитете по прогнозированию и статистике Кабинета Министров.

Позже он возглавил Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. По словам источников, Рафик Сайфулин был одним из приближенных экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ), некогда влиятельного генерала Рустама Иноятова.

В своих аналитических статьях Сайфулин часто писал, что Узбекистану необходимо отдаляться от Запада и США, и сближаться с Россией.

Акбар Ярбабаев, являющийся еще одним из фигурантов уголовного дела о госизмене, в августе 2006 года был награжден тогдашним президентом Исламом Каримовым орденом «Шон-Шараф» («Славы»).

Акбар Ярбабаев в 1986 году окончил Качинскую высшую школу летчиков. С 1993 года начал работать в Вооруженных силах Узбекистана. Имеет двух детей.

В случае, если суд признает узбекских военных виновными по 157-й статье, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.