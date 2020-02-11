Вьюга ожидается в большинстве районов Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 февраля ожидается сильный снегопад в горных районах Алтая и Хангая, а также в большинстве районов страны с понижением температуры в ближайшие дни.

Снегопад и метель ожидаются в западных и центральных аймаках 12 февраля, в северной части восточных аймаков, в южной части западных аймаков и в большей части центральной, восточной и Гобийской областей 13 февраля, а также в юго-восточной части. страны на 14 февраля.

Скорость ветра достигнет 13-15 м / с в большинстве районов страны 12-13 февраля, а в регионе Гоби - 14 февраля.

В котловине озер Увс и Дархад, в верховьях реки Завхан, в бассейнах рек Идэр и Тэс, температура будет колебаться от -35 до -40 градусов по Цельсию ночью и от -20 до -25 в течение дня.

В горных районах рек Хангай, Хубсугул и Хэнтий, близ Хурэнбэлчира, в бассейнах рек Эг-Уур, Орхон-Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халхгол температура будет -29 до -34 ночью и от -15 до -20 днем.

В южном регионе Гоби температура будет ночью от -16 до -21, а днем от -3 до -8.

В других районах температура в ночное время будет от -20 до -25 градусов по Цельсию, а температура в дневное время будет от -10 до -15 градусов по Цельсию.