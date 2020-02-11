В Казахстане за абитуриентами во время ЕНТ будет следить искусственный интеллект

CentralAsia (KZ) - 400 миллионов тенге ($1 млн) возвратили в бюджет Казахстана по итогам второго полугодия 2019 года благодаря внедрению цифровизации и перевода на удаленный формат управления во время сдачи ЕНТ, передает Хабар 24.

Как отметил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, для исключения человеческого фактора за абитуриентами во время сдачи ЕНТ будет следить искусственный интеллект. Он способен выявить факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых.

Кроме того, в этом году помимо онлайн-подачи документов для участия в тестировании на официальном сайте Национальный центр тестирования планирует запустить онлайн-трансляцию каждой аудитории, где проходит ЕНТ.

- Принцип один тестируемый, одна камера, мы внедряем в компьютерном тестировании. Что позволило нам исключить расходы по командировочным представителям, а также обеспечить полный контроль сдачи каждого тестируемого. И сегодня мы имеем на руках огромный объем информации с видео, как и кто сдавал. Если возникают спорные моменты, мы можем доказать тот или иной факт, - рассказывает Смагулов.