Спецслужбы Кыргызстана и Узбекистана выявили транснациональную преступную группировку, пытавшуюся реализовать фальшивые $20 тысяч

CentralAsia (UZ) - АКС ГКНБ Кыргызстана совместно с Службой Государственной безопасности Узбекистана была пресечена деятельность транснациональной преступной группировки из числа граждан КР и РУз, наладившей канал незаконного оборота фальшивых денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ КР, 3 февраля 2020 года на территории города Наманган на востоке Узбекистана с поличным при попытке реализации очередной партии фальшивых денежных средств в сумме $20 тыс. купюрами номиналом $100 был задержан гражданин Кыргызстана М.Н..

В настоящее время ГСУ ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и схем незаконного изготовления фальшивых денежных средств.