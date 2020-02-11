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  11 февраля 2020
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Спецслужбы Кыргызстана и Узбекистана выявили транснациональную преступную группировку, пытавшуюся реализовать фальшивые $20 тысяч

CentralAsia (UZ) -  АКС ГКНБ Кыргызстана совместно с Службой Государственной безопасности Узбекистана была пресечена деятельность транснациональной преступной группировки из числа граждан КР и РУз, наладившей канал незаконного оборота фальшивых денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ КР, 3 февраля 2020 года на территории города Наманган на востоке Узбекистана с поличным при попытке реализации очередной партии фальшивых денежных средств в сумме $20 тыс. купюрами номиналом $100 был задержан гражданин Кыргызстана М.Н..

В настоящее время ГСУ ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и схем незаконного изготовления фальшивых денежных средств.

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