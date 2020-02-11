[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Классическая поэма «Одиссея» переведена на монгольский язык

CentralAsia (MNG) -  Классическая поэма «Одиссея» (Ὀδύσσεια) полностью переведена на монгольский язык.
Кроме того, текст также впервые представлен в полном объеме, вместе со стихами и без сокращений.

Автором перевода стал ветеран-пипломат и бывший Чрезвычайный и полномочный посол Монголии и Заслуженный деятель культуры Д.Цахилгаан.

«Одиссея» — вторая после «Илиады» классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру. Создана, вероятно, в VIII веке до н. э. или несколько позже. Рассказывает о приключениях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке.

Поэма, написанная гекзаметром (шестистопным дактилем), состоит из 12 110 стихов. Нынешний вид — разделение на 24 песни, она приобрела в III в. до н. э., когда один из первых библиотекарей Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский, изучив поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», разделил каждую на 24 песни (рапсодии) — по числу букв греческого алфавита и обозначил каждую песнь буквами греческого алфавита (заглавными — «Илиаду», строчными — «Одиссею»).

print
  • Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана
  • Монголия создает свою исследовательскую станцию в Антарктиде
  • Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com