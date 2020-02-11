Классическая поэма «Одиссея» переведена на монгольский язык

CentralAsia (MNG) - Классическая поэма «Одиссея» (Ὀδύσσεια) полностью переведена на монгольский язык.

Кроме того, текст также впервые представлен в полном объеме, вместе со стихами и без сокращений.

Автором перевода стал ветеран-пипломат и бывший Чрезвычайный и полномочный посол Монголии и Заслуженный деятель культуры Д.Цахилгаан.

«Одиссея» — вторая после «Илиады» классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру. Создана, вероятно, в VIII веке до н. э. или несколько позже. Рассказывает о приключениях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке.

Поэма, написанная гекзаметром (шестистопным дактилем), состоит из 12 110 стихов. Нынешний вид — разделение на 24 песни, она приобрела в III в. до н. э., когда один из первых библиотекарей Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский, изучив поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», разделил каждую на 24 песни (рапсодии) — по числу букв греческого алфавита и обозначил каждую песнь буквами греческого алфавита (заглавными — «Илиаду», строчными — «Одиссею»).