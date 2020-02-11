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  11 февраля 2020
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В январе в Казахстане рост ВВП ускорился до 3,6%

CentralAsia (KZ) -  На заседании правительства Казахстана рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2020 года.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, заместитель председателя Национального Банка А. Баймагамбетов и Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, сообщает пресс-служба правительства.

Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе т.г. рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%.

Положительная динамика наблюдается во всех базовых отраслях экономики: в строительстве рост составил 12,5%, торговле – 5,2%, транспортной сфере – 3,6%, в горнодобывающей промышленности, обрабатывающем секторе, в т.ч. машиностроении – 21%, черной металлургии – 17,5%.

Активы Национального фонда увеличились на 6,8% до $61,9 млрд, доходы в республиканский бюджет достигли 929,7 млрд тг (95% к плану), темп роста составил 131%.

В январе 2020 году введено в эксплуатацию 732 тыс. кв. метров жилья. Наибольший ввод жилья отмечается в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Мангистауской области.

Глава Правительства указал на необходимость усиления руководителями государственных органов и регионов работы по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных доходов населения.

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