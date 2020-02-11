Авиакомпания Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет

CentralAsia (KZ) - Авиакомпания Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

- Недавно пришел документ, в котором говорится, что Bek Air подала на меня в суд. Вот теперь думаю, почему они в суд подают на меня, а не на акимат? Решение о выдаче земли мне дал акимат, разрешение на постройку дома тоже принял акимат. А виноватым хотят сделать меня. В суд приглашают 21 февраля. Я на Bek Air тоже в суд подавал ранее. Они, получается, в ответ мне иск предъявили, - сказал Решет Калибек.

Кроме того, владелец дома, куда врезался самолет Bek Air, просит другой участок. Свою просьбу он озвучил в прямом эфире на странице юриста Бакытжана Базарбека в Facebook.

По словам хозяина коттеджа Решета Калибека, ранее в акимате Талгарского района ему обещали возместить ущерб. Мужчина отметил, что общая сумма ущерба вместе с постройкой дома и мебелью составляет около 25 миллионов тенге. Дом свой он оценил в 20 миллионов тенге.

- Они (сотрудники акимата) предложили два варианта: построить дом либо выдать деньги. Но сейчас они не поднимают трубки, избегают меня. Я хочу, чтобы мне возместили понесенный ущерб. Других претензий в виде моральной компенсации не требую. И еще просьба, чтобы выдали земельный участок в законном месте. Строить дом на прежнем месте я не намерен, - сказал Решет Калибек.

Он отметил, что не стал бы и раньше строить там дом, если бы знал о незаконности своего прежнего участка. Владелец дома хочет лишь вернуть свои затраты.

Ранее в акимате Талгарского района сообщали, что дом был возведен незаконно. По словам чиновников, здание является самовольным строением. Дом находился в черте населенного пункта, однако земельный участок являлся полевым наделом. Согласно Земельному кодексу, строительство жилья здесь недопустимо.

- Как обычно, купил землю и начал строить дом. Конечно, без разрешительных документов. И целевое назначение его земельного участка - это ЛПХ, не приусадебного надела (где можно строить дом согласно п.2 ст.102 Земельного кодекса), а полевые наделы ЛПХ (там где запрещается строительство). Конечно, и здесь его вина, не проверил документы на землю, не уточнил возможность строительства жилого дома и в целом, целевое назначение земли перед покупкой. Вот так, по своей неграмотности сотни людей по всей стране, ежедневно становятся жертвой аферистов и коррупционеров, - говорит юрист Бакытжан Базарбек.

Самолёт Bek Air потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря 2019 года. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения самолёта погибли 12 человек, 49 пострадали.