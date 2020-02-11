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  11 февраля 2020
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Сегодня 217 казахстанцев эвакуировали из Китая, еще 155 прибудут завтра, - министр здравоохранения РК

CentralAsia (KZ) -  

На заседании правительства Казахстана министр здравоохранения Елжан Биратнов сообщил, что 217 казахстанцев эвакуировали из Пекина.

- На сегодня из Пекина 217 граждан были эвакуированы. Они все находятся в медучреждениях. Среди них нет зарегистрированных случаев заражения, - рассказал Елжан Биртанов на заседании правительства.

В настоящее время на территории КНР находится 497 граждан РК, из них 337 студентов. С 10 на 11 февраля 217 граждан РК чартерным самолетом авиакомпании «Эйр Астана» доставлены из Пекина в Нур-Султан.

На 12 февраля т.г. запланирован вывоз из КНР 155 граждан РК аналогичным рейсом. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 343 гражданина РК, которые изъявили желание остаться в Китае.

В Казахстане случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В РК госпитализировано 134 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 106 выписаны с выздоровлением, остается в стационарах 28. Состояние больных удовлетворительное.

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья прибывших из Китая граждан по месту проживания, охвачено 24 167 человека, в т.ч. 1298 иностранных граждан. Остаются под медицинским наблюдением 8 851 человек, прибывших из КНР в течение последних 14 дней, остальные 15 316 сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода.

Напомним, 2го февраля из Уханя эвакуировали 83 казахстанцев.

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