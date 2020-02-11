Из вузов Кыргызстана начался отток студентов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Студенты медицинского факультета Ошского государственного университета из Узбекистана рассматривают возможность продолжения обучения на малой Родине. Об этом, как передаёт Турмуш, сообщил декан факультета Адылбек Исмаилов.

По его словам, Министерство образования Узбекистана 6 февраля издало приказ, согласно которому обучающиеся в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане студенты могут вернуться назад в страну и поступить в учебное заведение без каких-либо вступительных экзаменов. Такое решение А.Исмаилов сравнил с «громом среди ясного неба».

«Официальных писем мы пока не получали. Пришло лишь электронное письмо. Мы не можем выступать против такого решения. Обучающиеся у нас студенты начали подготовку документов, чтобы вернуться к себе в страну и продолжить учебу там. В контракте прописано, что студентам-первокурсникам, не оплатившим всю сумму за обучение, на данный момент разрешения выдаваться не будут. Высшие учебные заведения Узбекистана с 7 февраля по 15 февраля начнут принимать студентов без экзаменов. У нас обучаются 1500 студентов из Узбекистана. Есть и те, кто намерен продолжить обучение в Кыргызстане», - проинформировал Исмаилов.

Максуда Алиева обучается на первом курсе. Она приехала из Ферганской области. По ее словам, поступить в высшее учебное заведение в Узбекистане сложно. «Мне нравится обучаться в Оше. Но так как главой государства принято такое решение, мы вынуждены уехать домой и продолжать учебу там. Поступить на учебу в Узбекистане сложно, так как нужно набрать высокий проходной балл. Студентам выплачивают стипендии. Заплачу всю сумму по контракту в ОшГУ, после чего планирую продолжить учебу в Ташкенте. Там обещают принимать студентов без экзаменов», - говорит Максуда.

Мавлюда (имя изменено) приехала из Наманганской области Узбекистана. Она решила забрать сына, но так как сумма по контракту оплачена не вся, они не могут получить необходимые документы. «В течение трех лет сын не мог поступить в Узбекистане. После отправился учиться в Кыргызстан. После новости о том, что у нас будут принимать без экзаменов, приехала забрать его. Но нам не ставят печати на соответствующих документах, ссылаясь на то, что мы не оплатили всю сумму по контракту. Годовой контракт составляет 90 тыс. сомов ($1,3 тыс). В начале учебного года заплатила 45 тыс. сомов, еще необходимо оплатить половину.

После перевода в высшее учебное заведение в Узбекистане необходимо будет заплатить еще 13 млн 500 тыс. сумов ($1,4 тыс). Работаю медсестрой с заработной платой 1 млн 200 тыс. сумов ($126). Пришлось продавать все хозяйство. Наша валюта обесценена в Кыргызстане», - сказала она.

В Ошском гуманитарно-педагогическом университете сообщили, что студенты начали выезжать на Родину. «В нашем учебном заведении получают образования примерно 2000 студентов из Узбекистана. Из них 1000 — на очной форме обучения, остальные — на заочной. Обучающиеся на очной форме начали уезжать. Но по контракту они должны оплатить всю сумму за год. Могут переводиться со 2 курса. Мы заполняем лишь зачетные книжки», - сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор Ошского технологического университета Абдыкадыр Абидов проинформировал, что в учебном заведении обучаются 2500 граждан Узбекистана. «Сейчас мы даем им лишь справки о том, что они у нас обучаются, а также о том, что закончили 1 семестр. Пока студенты не уезжают. По действующему в нашей стране законодательству, студенты могут переводиться лишь после окончания первого курса», - сказал ректор.

Ректор Кыргызско-Узбекского университета Чаткалбек Райымбаев говорит, что по обучающимся у них студентам информация будет распространена завтра. «Информацию о появившемся в Узбекистане распоряжении получили от наших студентов. С завтрашнего дня начнем выдавать справки о том, что они у нас обучаются и закончили 1 семестр. Если придет письмо от Министерства образования Узбекистана, то мы выдадим им документы. Действующее законодательство КР не позволяет первокурсникам переводиться в другое учебное заведение. Но и насильно удерживать мы их не сможем», - сообщил ректор.

Решение Министерства образования Узбекистана, как пишут СМИ, связано с планами руководства страны обучать граждан в вузах, которые соответствуют международным стандартам образования.