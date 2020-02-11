В Узбекистане ради туристов некоторые улицы разрисуют под граффити

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане официально разрешат граффити – правда, только в специально отведенных для этого туристических местах. Изображения должны будут придерживаться национального стиля, сообщили местные СМИ.

Использовать граффити для привлечения туристов предлагает Государственный комитет по развитию туризма, опубликовавший проект постановления президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".

Решено украсить улицы, ведущие к туристическим объектам, граффити, выдержанными в национальном колорите. При этом в каждом районе должна появиться минимум одна подобная улица.

Улицы должны быть организованы в трехмесячный срок и иметь специальные зоны, в которых смогут работать "свободные" художники, артисты, музыканты, ремесленники и другие творческие деятели. При этом для выступления на территории туристических улиц им не нужно будет никаких разрешительных документов. Предусмотрено также, что учащиеся образовательных учреждений сферы культуры и творчества получат право работать на туристских улицах. Эта деятельность будет рассматриваться в качестве учебной практики и засчитываться в их трудовой стаж.

Создать граффити планируется до августа 2020 года, а ответственными за реализацию проекта будут назначены Совет Министров Республики Каракалпакстан, администрации областей и Ташкента, Союз молодёжи Узбекистана и Госкомтуризма.