Багдат Манзоров объяснил, почему уволился с поста замакима Алматинской области

|Предыстория: Багдат Манзоров покинул пост замакима Алматинской области. Ранее его подозревали в мошенничестве
CentralAsia (KZ) - Решил немного подлечиться». Именно так объяснил свой уход с поста теперь уже экс-заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров.
Astanatv удалось поговорить с бывшим чиновником и узнать почему он уволился по собственному желанию.
Багдат Манзоров, экс-заместитель акима Алматинской области:
Никто не увольнял, решение принял сам. Два года не отдыхал, хотел немного подлечиться.
Багдат Манзоров ранее 9 лет был акимом нового Алатауского района Алматы. Осенью прошлого года на Манзорова завели уголовное дело. Говорили о коррупции. Заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Манзорова даже поместили в следственный изолятор. Однако, позже все обвинения сняли, и чиновник сохранил свое кресло.