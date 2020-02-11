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  11 февраля 2020
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Багдат Манзоров объяснил, почему уволился с поста замакима Алматинской области
Фото : Baribar
Фото : Baribar
Предыстория: Багдат Манзоров покинул пост замакима Алматинской области. Ранее его подозревали в мошенничестве

CentralAsia (KZ) -  Решил немного подлечиться». Именно так объяснил свой уход с поста теперь уже экс-заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров.

Astanatv удалось поговорить с бывшим чиновником и узнать почему он уволился по собственному желанию.

Багдат Манзоров, экс-заместитель акима Алматинской области:

Никто не увольнял, решение принял сам. Два года не отдыхал, хотел немного подлечиться.

Багдат Манзоров ранее 9 лет был акимом нового Алатауского района Алматы. Осенью прошлого года на Манзорова завели уголовное дело. Говорили о коррупции. Заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Манзорова даже поместили в следственный изолятор. Однако, позже все обвинения сняли, и чиновник сохранил свое кресло.

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