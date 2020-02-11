Пранкеру из Таджикистана грозит до 5 лет лишения свободы в Москве за шутку с коронавирусом

CentralAsia (TJ) - Черемушкинский суд Москвы отправил под стражу в СИЗО гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова, устроившего ранее розыгрыш в столичном метро. Пранкер Джаборов с маской на лице упал в вагоне подземки и забился в конвульсиях, имитируя приступ от коронавируса. В МВД розыгрыш оценили по статье УК РФ «Хулиганство», по которой таджику грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты Кароматулло Джаборова говорят, что тот не шутил в метро, а привлекал «внимание властей к проблеме». В полиции также задержали и двоих предполагаемых сообщников пранкера, передает "Ъ".

Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов был задержан полицией 8 февраля; поначалу с него взяли подписку о невыезде. Позднее выяснилось, что господин Джаборов не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса. Дознаватель, ведущий дело, вышел в суд с ходатайством об аресте господина Джаборова. Черемушкинский суд Москвы отправил его в СИЗО.

2 февраля в вагоне поезда столичного метрополитена, следовавшего от станции «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. «При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров»,— сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В видеоролике с логотипом инстаграм-аккаунта Kara.prank (около 29 тыс. подписчиков) атлетично сложенный человек в медицинской маске падает на пол в вагоне метро. Ему бросаются помочь, и он начинает биться в конвульсиях, после чего пассажиры разбегаются под крики «Выходите быстрее!» и «Коронавирус здесь».

В столичном метрополитене после публикации этого и другого роликов на тему коронавируса обратились в правоохранительные органы. «На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство»,— сообщили в пресс-службе подземки. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». По ч. 1 этой статьи Кароматулло Джаборову грозит за «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», совершенное на транспорте, до пяти лет лишения свободы.

Его адвокат Алексей Попов сообщил, что в акции в столичном метрополитене нет состава преступления. Попов призвал не рассматривать ее отдельно от других роликов в инстаграм-аккаунте его подзащитного.

Он пообещал обжаловать решение суда об аресте Кароматулло Джаборова.