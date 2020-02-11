Самый известный в Ташкенте театр «Ильхом» находится под угрозой закрытия

CentralAsia (UZ) - Известный по всему миру Ташкентский театр «Ильхом» может быть закрыт Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщили сотрудники театра.

Как выяснилось, 7 февраля 2020 театр получил от ООО OFELOS PLAZA, нового собственника здания гостиницы Shodlik Palace письмо с просьбой освободить помещение.

Потеря пространства, выделенного основателю театра Марку Вайлю государством в 1976 году, фактически означает смертный приговор театру «Ильхом».

Театр назвал это катастрофой и призвал власти, зрителей, журналистов и международное сообщество помочь сохранить «Ильхом».

Как говорится в письме Ofelos Plaza, в этом году по требованию хокимията Шайхантахурского района Ташкента запланировано начать полную реконструкцию здания, поскольку «здание внешне в неприглядном состоянии находится в центре города и своим видом портит общий облик столицы».

Гостиница Shodlik Palace была приватизирована в 1994 году. С владельцем отеля театр заключил договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на 10 лет. Театр пользовался помещением безвозмездно. В 2017 году суд отменил решение о приватизации гостиницы, и здание вернулось под контроль государства.

Новый владелец здания — совместное предприятие ООО Ofelos Plaza. Согласно открытому реестру, компания была зарегистрирована 3 декабря 2019 года с уставным фондом в 1 млрд сумов. Вид деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями. Руководителем компании указан Альберт Арадовский, учредителями — Неъматулло Хайдаров (75%) и Ольга Шарвина (25%).

«Театр Марка Вайля „Ильхом“ — это некоммерческий театр. Это знают и понимают все наши зрители. Он не получал и не получает государственного финансирования. У театра нет никаких средств и возможностей для того, чтобы приобрести новое помещение и воссоздать в нем театр заново. Потеря театра также означает утерю всего репертуара спектаклей, созданных именно для „ильхомовской“ сцены. В том числе легендарных спектаклей Марка Вайля», — говорится в заявлении коллектива театра.

«Сегодня „Ильхом“ — это центр современного искусства, известный во всем мире. Он дает жизнь не только людям театра, но и музыкантам, художникам, фотографам, хореографам, режиссерам, создает культурную среду города и служит его жителям. В Студию театрального искусства приезжают изучать уникальную методику студенты из Европы и США», — отмечается в заявлении.

«Да, здание сегодня принадлежит частным владельцам. Но оно было построено обществом, на общественные деньги — общество же и выделило его в 1976 году „Ильхому“. Театр пережил труднейшие времена в истории Узбекистана. В 2007 году трагически погиб Марк Вайль. Но мы всегда смотрели в будущее смело и с оптимизмом», — подчеркивают сотрудники театра.

«Передавая [здание] очередным собственникам, никто не подумал о судьбе уникального театра. Нам печально осознавать, что в новой стране, которую мы начали строить несколько лет назад, для театра не находится места», — говорится в сообщении.

«Мы хотим спросить у горожан и властей: настолько ли Ташкент богат духовно и культурно, чтобы просто отказаться от одного из своих лучших театров? Стоит ли новый гостиничный комплекс или бизнес-центр такой жертвы? Мы считаем, что нет. „Ильхом“ нужен нашему городу. Пришло время решить судьбу театра „Ильхом“ и ответить на вопрос: нужен ли он Ташкенту?» — спрашивает коллектив.

«Ильхом» призвал власти Узбекистана, зрителей, журналистов, дипломатов и международное сообщество помочь сохранить театр. «Только с вашей помощью мы сможем это сделать», — подчеркнули в театре.

Напомним, что художественный руководитель и основатель узбекского театра "Ильхом" Марк Вайль был убит осенью 2007 года в возрасте 55 лет. На него напали в подъезде его дома. Вайль получил тяжелое ножевое ранение и позднее скончался в ташкентской больнице.