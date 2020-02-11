Алишер Усманов подарил МОК рукопись основателя Олимпийских игр стоимостью $8,8 млн

- Азия и мир, общество
- 12:08, 11 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов передал олимпийскому музею в Лозанне оригинал манифеста основателя современных олимпийских игр барона Пьера де Кубертена. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
В прошлом году манифест был продан на аукционе Sothebyʼs за 8 миллионов 800 тысяч долларов, но имя покупателя тогда не называли. Теперь выяснилось, что им был российский миллиардер.
14-страничная рукопись, датированная 1889 годом, содержит речь, в которой Кубертен впервые представил свою идею возродить Олимпийские игры в современном мире. Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр. Он также разработал клятву, эмблему Игр и предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее".
Глава МОК Томас Бах, обращаясь к Алишеру Усманову, заявил, что его "великодушие и щедрость напоминают о миссии Олимпийских игр – объединить планету в мирном соревновании" и позволяют установить "прямую связь с отцом-основателем" олимпийского движения.
Усманов, в свою очередь, отметил, что "олимпийский музей – самое подходящее место для хранения рукописи", которую он считает "бесценной".
Отмечается, что вскоре документ будет выставлен на постоянное всеобщее обозрение.