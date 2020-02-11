Главная газета КНР опубликовала трогательное письмо маленькой монголки китайским врачам

CentralAsia (MNG) - Главная газета КНР опубликовала трогательное письмо юной монголки китайским врачам.

Маленькая девочка из Монголии, которая учится в Пекине в международной школе, написала письмо китайским врачам, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Монгольская девочка, которая учится в Пекине потому что, чьи родители проживают и работают в Китае, написала в письме: «В последнее время Ухань переживает трудные времена. В первую очередь, медицинские работники борются лицом к лицу с коронавирусом. Я была огорчена количеством зараженных и потребностью в медицинской помощи. Хотя мне всего 10 лет, и я не могу помочь во многом, но я буду делать все возможное, что в моих силах. Я учусь в международной школе, и у меня есть друзья из многих стран. Итак, с юных лет я узнала, что мы одна большая семья. В страдании нет границы, поэтому их нужно преодолеть вместе. Я хотела бы сказать «большое спасибо» медицинским работникам, которые борются с болезнями, забывая о своей жизни на благо людей. Вы самые замечательные люди, и мы уверены, что страдание скоро закончится. Мы хотели бы передать наши благословению в Ухане».

По словам ее матери, девочка планировала отправиться в Сиань и собирала денег. Когда девочка узнала об опасном заболевании, взяв 999 юаней с собранных денег, она добровольно пожертвовала 333 юаня трем городам и провинциям: Пекину, Тяньцзиню и Хунани. Когда ее спросили почему именно пожертвовала 333 юаня, она сказала: Число 333 означает в китайских иероглифах «исчезновение». Это число было выбрано, чтобы символизировать, что опасный вирус быстро исчезнет», -сказала она.

10 февраля генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин заявил о необходимости более решительных мер в провинции Хубэй /Центральный Китай/ и ее административном центре Ухане, чтобы остановить распространение коронавируса.

Си Цзиньпин заявил об этом в пекинской больнице «Дитань» в ходе видеоконференции с должностными лицами, которые в провинции Хубэй ведут борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

