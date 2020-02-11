Президент Монголии решит, следует ли приостановить празднование Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - 10 февраля Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии приняла решение представить президенту Монголии свое предложение «не праздновать Цагаан Сар - Монгольский Лунный Новый год в целях предотвращения распространения нового коронавируса в стране».

Ожидается, что Совет национальной безопасности Монголии примет окончательное решение. Совет возглавляет президент страны.

Чрезвычайная комиссия также поручила соответствующим должностным лицам выделить средства, необходимые для профилактики коронавируса, обеспечения готовности и реагирования на вспышку, закупки медикаментов, оборудования и средств и средств для стерилизации и дезинфекции из утвержденного государственного бюджета 2020 года.

Также было решено освободить Центральную больницу инфекционных болезней и выделить 200 коек, если новый коронавирус поступит в страну. В случае необходимости будет использованы государственный военный медицинский центр, частная больницу "Асралт Мед" и база отдыха Главного управления по чрезвычайным случаям. Кроме того, больница на 100 коек в Замын-Ууде и больница на 50 коек в сомоне Саиншанд, аймака Дорноговь будут использоваться в качестве изолятора временного содержания.

Чрезвычайная комиссия также приостановила поставки угля через пограничные контрольно-пропускные пункты Гашуунсухайт, Бичигт и Булган в Китай.

Государственной фабрике «Бурте» и другим швейным фабрикам Министерства обороны, Главного исполнительного агентства по судебным решениям и Главного управления полиции было приказано делать маски в соответствии с инструкциями Центра инфекционных заболеваний. Губернаторам всех типов административных единиц также было поручено организовать производство масок для лица в каждом из своих местных районов.

Министерство здравоохранения закупило необходимые медикаменты и оборудование на сумму 4,2 млрд.тугриков, выделенные правительством, как было представлено на заседании чрезвычайной комиссии.