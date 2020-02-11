Особенности монгольской свадьбы и ее традиции в современности

CentralAsia (MNG) - Монголы обычно стараются заключать брак в дни Дашням и Балжинням по местному календарю Зурхай. Именно эти дни, по буддийским канонам монголов, считаются самыми благоприятными в году для заключения брачных уз.

В эти дни в улаанбаатарском Дворце бракосочетания количество молодоженов возрастает более чем в 8 раз по сравнению с другими днями. Поскольку в Монголии лишь один Дворец бракосочетания, а число желающих зарегистрировать свой брак очень велико, в эти дни его двери открываются перед молодоженами уже в 3 часа утра. Церемонии бракосочетания продолжаются вплоть до 11 часов вечера.

Ежегодно, согласно монгольскому лунному календарю, в средине августа и в конце сентября – начале октября есть дни, которые по суеверию приносят наибольшую удачу. Их называют: "балжинням" и "дашням". Согласно монгольским традициям и астрологическим прогнозам, брак, заключенный в эти дни, принесет молодым счастье и удачу. На протяжении всей жизни супругам будут сопутствовать спокойствие и мир.

Монгольская свадьба полна традиций и ритуалов. Назначая день и час свадьбы, родители молодоженов договариваются, что и как должно происходить в этот день. Они благословят брак, только если жених и невеста подходят друг другу, то есть родились в подходящие годы по восточному календарю.

В современном свадебном обряде сохранились некоторые традиционные элементы. Многие, утратив содержание, видоизменили форму, или исчезли совсем. Современный свадебный обычай же подвергся большому упрощению.

Брачный обряд состоит из двух основных частей: церемонии регистрации и свадьбы. После прохождения "испытательного" срока, предшествующего регистрации, жених и невеста в сопровождении свидетелей приходят во Дворец бракосочетания.

Обручальные кольца в Монголии тоже особенные. Они не гладкие и представляют собой не обруч, а скорее «печатку» - обязательно с узором, различающимся на «мужской» и «женский». Это символы Хаан бугуйвч (мужской) и Хатан сүйх (женский). Они означают вечную любовь, согласие и готовность вместе пройти все жизненные испытания.

комментарий: на фото свадебных колец Символы Хаан бугуйвч (мужской) и Хатан сүйх (женский)

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После обмена кольцами молодоженам торжественно вручают свидетельство о браке и приглашают всех в приемный зал. Там родители супружеской пары преподносят им хадак (длинный узкий платок) и пиалы с молоком.

В Улан-Баторе после церемонии регистрации новобрачные, как правило, посещают площадь Сухэбатора и монастырь Гандан. Традиционным является возложение цветов, кормление голубей и фотографии у памятника Чингисхану.

В других городах и сомонных центрах, где еще нет своих дворцов бракосочетаний, церемония происходит в здании Исполнительных управлений хуралов народных депутатов.

Свадебная церемония так же, как в старину, начинается с того, что молодая чета торжественно разжигает огонь в очаге новой квартиры, невеста готовит первый чай и угощает всех гостей. Начинается свадебное торжество, на котором родные и близкие новобрачных, высказывая пожелания, преподносят им подарки.

«Пусть у вас будет полное одеяло детей!» — это одно из пожеланий на монгольской свадьбе. А чтобы оно сбылось, на кусок белого войлока, который будет прикрывать сверху юрту молодоженов, сажают, сколько уместится, детей. Затем гости, держа войлок за концы, пытаются поднять его над землей как можно выше.

В Монголии свидетельства о рождении и о регистрации брака оформляют на кириллице и старомонгольской письменности.

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Также в день свадьбу звучит Уртын дуу («протяжная песня») - одна из двух основных форм монгольских песен.

Протяжная песня (уртын дуу) — один из ключевых жанров традиционной монгольской музыки. Считается, что развивается со времен хунну-монголов и сохранилась только среди монгольских народностей. Широко распространено мнение, что она возникла 2000 лет назад. Уртын дуу был записан в литературных произведениях тринадцатого века. Уртын дуу играет особую и почетную роль в монгольском обществе. Эти песни исполняются на свадьбах, при установке новой юрты или строительстве дома, при рождении ребенка, клеймении жеребят и других общественных мероприятиях, значимых для кочевых общин Монголии. Уртын дуу также можно услышать во время национального праздника Наадама, в ходе которого монголы соревнуются в борьбе, стрельбе из лука и конных скачках.