В Туркменистане жители приграничных районов сталкиваются с боевиками, проникшими через границу, - СМИ

CentralAsia (TM) - Жители населённых пунктов, расположенных на юго-востоке Туркменистана, вблизи туркмено-афганской границы рассказывают о звуках выстрелов в ночное время и участившихся случаях, когда местные жители сталкиваются с вооружёнными боевиками, проникшими через туркменскую границу.

Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщают корреспонденты и источники Радио Азатлык в Туркменистане.

Корреспондент Азатлыка, работающий анонимно в целях безопасности, ссылаясь на жителя посёлка Калаимор Серхетабадского этрапа (бывший Кушка), 9 февраля сообщил о сложившейся в приграничных районах ситуации: «В последнее время участились случаи проникновения вооружённых боевиков с сопредельной стороны границы».

Приграничный посёлок Калаимор находится примерно в 40 километрах от Серхетабадской пограничной заставы.​

«Эти районы приграничных этрапов малонаселены. Чабаны несколько раз сталкивались там с афганцами. Но, к счастью, пока столкновений с мирным населением не зафиксировано», - сообщил корреспондент Азатлыка, ссылаясь на чабана из посёлка Калаимор.

По его словам, пограничники серхетабадской заставы велели местным жителям и чабанам сообщать им в случаях, если они увидят подозрительных и незнакомых людей.

«Местным жителям давно известно о том, что туркменские власти уже долгое время сдерживают афганских боевиков, отправляя им финансовую и гуманитарную помощь. Но жители сёл беспокоятся о том, что это не может длиться долго и поэтому многие задумываются о том, чтобы переселиться в отдалённые от границы регионы», - рассказал корреспондент.

Другой житель Марыйского велаята, недавно связавшийся с Азатлыком, рассказал, что жители сёл вблизи туркмено-афганской границы жалуются на участившиеся звуки перестрелок в ночное время. Он также подтвердил то, что чабаны, пасущие овец на пастбищах вблизи границы, сталкиваются с вооружёнными боевиками.