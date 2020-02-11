Китай лидирует по объему прямых инвестиций в таджикскую экономику

CentralAsia (TJ) - Китай лидирует по объему прямых инвестиций, вложенных в экономику Таджикистана в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода, передает Avesta.



По его словам, в 2019 году в Таджикистан поступили иностранные инвестиции в объеме около $346 млн, что на 6% больше чем показатели 2018 года.

Китай – лидер по объему прямых инвестиций в Таджикистан. Общий размер китайских прямых инвестиций за 2019 год составил $262,3 млн.

Объем российских прямых инвестиций составил $33,1 млн. На Великобританию приходится – $13,9 млн. Доля турецких инвестиций в таджикскую экономику составила $13,5 млн.

Глава Госкоминвеста также отметил, что в прошлом году было подписано семь инвестиционных соглашений, реализация которых предусматривает создание восьми новых производственных предприятий. Сумма указанных инвестиционных соглашений составляет около 2,4 млрд. ($247,6 млн.).

Всего в Таджикистане, в настоящее время реализуются 65 государственных инвестиционных проектов, общая сумма которых составляет 32,1 млрд. сомони (более $3,3 млрд.). По ним в прошлом году освоено более 3 млрд. сомони.

Эти проекты реализуются в различных сферах таджикской экономики. В процентном соотношении от общего размера финансирования 52,6% или 16,9 млрд. составляют кредитные средства.

Грантовые средства составляют – 42,4% или 13,6 млрд. сомони. Доля правительства Таджикистана в проектах составляет 4,4%, или 1,4 млрд. сомони., из других источников — 0,6%, или 190,7 млн. сомони», — отмечают в ведомстве.