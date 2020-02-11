Оюу-Толгой подписала соглашение о поставке энергии с компанией Newcom

CentralAsia (MNG) - ООО «Оюу-Толгой» и монголо-японское совместное предприятие группы компаний «Ньюком» Clean Energy Asia LLC подписали соглашение о поставках энергии.

Совместное предприятие, основанное в 2012 году компанией Newcom LLC и японской компанией SB Energy Corporation, в 2017 году ввело в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 25 мегаватт в сомоне Цогтцэций в аймаке Өмнөговь. Компания заявила инвесторам, что можно увеличить мощность ветропарка еще на 250 мегаватт.

Clean Energy Asia LLC предложила поставлять киловатт в час по восемь центов для Оюу-Толгой. Если горнодобывающая компания примет предложение, Clean Energy Asia планирует привлечь инвестиции для расширения ветропарка.

Оюу-Толгой в настоящее время покупает киловатт в час примерно за 11 центов из Внутренней Монголии.

Компания тратит за энергию на сумму около 200 миллионов долларов в год.

В прошлом японская корпорация Marubeni Corporation инициировала проект по строительству мощной электростанции рядом с угольной шахтой Таван-Толгой и поставке энергии в Оюу-Толгой. Согласно внутреннему источнику, японская сторона была готова продавать электроэнергию по 14 центов за киловатт / час. Однако высокая цена позволила горнодобывающей компании отказаться от сделки.

Согласно своему инвестиционному соглашению, Оюу-Толгой обязуется закупать энергию из Монголии. Министр энергетики Ц. Даваасурэн аннулировал соглашение о сотрудничестве между Оюу-Толгой и энергетическим сектором в южном регионе, что временно освободило компанию от указанного обязательства в 2018 году. В 2022 году Оюу-Толгой вновь столкнется с необходимостью найти местного поставщика энергии.