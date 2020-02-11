В Казани задержали объявленного в международный розыск «миллиардера» из Узбекистана Виктора Ким

- Узбекистан, происшествия
- 14:42, 11 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Узбекистанец Виктор Ким обвиняется в мошенничестве, неуплате налогов и легализации преступных доходов, а также нарушении правил торговли и изготовлении поддельных штампов. Сумма ущерба, нанесённого им, оценивается в $2,5 млн.
По решению Советского районного суда г.Казани гражданин Узбекистана Виктор Ким был взят под стражу до принятия решения об его экстрадиции, сообщает издание «Реальное время».
11 февраля, суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста 32-летнему Виктору Киму, который был задержан еще в октябре 2019 года.
В Узбекистане он обвиняется в серии преступлений с ущербом 162 млрд в рублевом эквиваленте ($2,5 млн), сообщает казанское СМИ со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда г.Казани.
Отмечается, что заочное обвинение Виктору Киму Чиланзарский районный суд по уголовным делам города Ташкента предъявлял еще в мае 2016 года. Прокуратура объявила его в межгосударственный розыск.
Как сообщает UzNews.uz, Виктор Ким находится в списке разыскиваемых лиц на сайте МВД Узбекистана.
Ему предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил торговли и др.