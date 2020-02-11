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  11 февраля 2020
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21 казахстанку вызволили из секс-рабства в Бахрейне
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Посольству Казахстана в Саудовской Аравии при содействии полиции Бахрейна удалось освободить 21 казахстанку из сексуального рабства.

«По их приезду в Манаму работодатели насильственным путем, изъяв паспорта, заставляли девушек оказывать интимные услуги, в том числе с применением физической силы при неповиновении», — сообщили в МИДе.

В ведомстве также отметили, что все подозреваемые, среди которых есть и гражданки Казахстана, задержаны, проводятся следственные мероприятия.

«На данный момент все пострадавшие находятся в специализированном реабилитационном центре и в скором времени вернутся в Казахстан», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах.

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