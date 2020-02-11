Монголия сформирует национальную сборную по биатлону

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии решило создать национальную биатлонную команду, учитывая успехи на зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли с 9 по 22 января.

Семнадцатилетний монгольский студент Э. Энхсайхан занял 12 место в биатлоне, выступив с 99 спортсменами. Он считается новым успехом в зимних видах спорта Монголии после исторических достижений 1964 и 1968 годов.

Монголия отправила рекордное количество - шесть спортсменов в Лозанну. На Играх спортсмены соревновались в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках.

Впервые зимняя олимпийская история Монголии началась, когда страна участвовала в IX Зимних Олимпийских играх в Инсбруке, Австрия, с 29 января по 9 февраля 1964 года. Впервые в истории Монголия приняла участие в IX Зимних играх в Инсбруке в 1964 году, в которых приняли участие 10 мужчин и 3 женщины, а в общей сложности 13 человек.

Ц.Лхамжав, спортсменка по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров в Инсбруке, показала самое высокое достижение на зимних Олимпийских играх в Монголии. Из 28 спортсменов из 13 стран она заняла 20-е место, опередив спортсменов из Германии, США, Канады, Нидерландов и Польши. Это достижение в настоящее время является самым высоким достижением Монголии на зимних Олимпийских играх.

Монголия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) во второй раз за свою историю. Сборную страны представляло 8 спортсменов, в том числе 4 женщины по биатлону, лыжным гонкам и конькам. Из монгольских биатлонистов среди мужчин Баянжавын Дамдинжав занял 38-е место, а Бизъяагийн Дашгай — 52-е.