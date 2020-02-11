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  11 февраля 2020
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В Китае от коронавируса скончались более тысячи человек

CentralAsia (CA) -  Власти Китая сообщили, что 10 февраля в стране от коронавирусной инфекции нового типа скончались 108 человек. Это стало рекордным суточным показателем с момента обнаружения вируса в декабре. Число смертей от инфекции превысило одну тысячу, передает NHK.

К настоящему времени около 43.000 человек на территории материкового Китая заражены коронавирусом. Среди них 27 иностранцев. Двое граждан зарубежных государств скончались, трое пациентов-иностранцев выздоровели и были выписаны из больниц.

В понедельник в ряде регионов Китая компании возобновили работу после примерно двухнедельного перерыва. Однако пока режим восстановлен не полностью, поскольку многих сотрудников просят работать из дома.

Государственное телевидение Китая CCTV сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник посетил медицинское учреждение в Пекине, в котором проходят лечение зараженные коронавирусом.

Лидер КНР призвал к принятию радикальных мер по борьбе с инфекцией. Он подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние вспышки вируса на экономику.

Си заявил, что правительство будет стимулировать возобновление деятельности бизнеса. Он отметил, что компаниям, которые серьезно пострадали, необходима финансовая поддержка.

Это решение было воспринято как попытка Си приободрить компании и работников Китая на фоне опасений, что вспышка коронавируса окажет негативное влияние на экономику.

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