Монголка награждена знаком «Офицер» международной гражданской обороны

CentralAsia (MNG) - Полковник Ч. Ариунаа, начальник отдела внешнего сотрудничества, Департамент политики, координации и сотрудничества Главного управления по чрезвычайным случаям (ГУЧС), былf награжденf знаком «Офицер» Международного ордена гражданской обороны по решению Секретариата Международной организации гражданской обороны ("МОГО") ("International Civil Defence Organization’s Secretariat- ICDO").

Знак был вручен Ч. Ариунаа генерал-майором Т. Бадралом, начальником ГУЧС.

Полковник Ч. Ариунаа стала первым офицером ГУЧС, награжденным знаком «Офицер» ICDO.

Монголия присоединилась к ICDO в 1992 году в качестве наблюдателя, а в 2002 году - в качестве государства-члена.

В 1932 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию «Женевских зон», которая впоследствии переросла в Международную организацию гражданской обороны. Под «Женевскими зонами» (Женева — место рождения Анри Дюнана, основателя Красного Креста) понимались нейтральные зоны или открытые города, где в период войн могли найти убежище определённые категории гражданского населения.

Активная деятельность Ассоциации в период Гражданской войны в Испании в 1936 году и во время конфликта между Японией и Китаем в 1937 г. позволили создать нейтральные зоны для гражданского населения в городах Мадриде и Бильбао (Испания) и в Шанхае и Нанкине (Китай). Данный опыт был очень ограниченным, однако он показал, что идея нейтральных зон может быть реализована при определённых условиях. К сожалению, в период Второй Мировой войны ни одна из воюющих сторон не согласились создать или признать безопасные зоны в интересах другой стороны. После войны в 1949 году Дипломатическая Конференция, проходившая в Женеве, обновила первые три Женевские Конвенции и одобрила четвертую по защите гражданского населения в период войн.

В 1958 году Международная Ассоциация «Женевских зон» трансформируется в Международную организацию гражданской обороны. Её задачи были значительно расширены. Она получила право устанавливать связи между национальными организациями гражданской обороны, и способствовать проведению исследований в области защиты населения, организовать обмен опытом и координировать усилия по предотвращению, готовности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В 1972 году после проведения Второй международной конференции по радиологической защите состоялась Ассамблея делегаций, на которой представители государств-членов МОГО утвердили текст современного Устава организации, представляющего собой международную конвенцию. Он вступил в силу 1 марта 1972 года и предоставил МОГО статус международной межправительственной организации.

По решению 9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) ежегодно 1 марта отмечается как Международный день гражданской обороны (гражданской защиты). (С французского языка, на котором говорил основатель МОГО (ассоциации «Женевских зон») Жорж Сен-Поль термин «Protection civile» переводится специалистами на русский язык и как «гражданская оборона», и как «гражданская защита».) Провозглашая его, Генеральная Ассамблея ставила своей целью более глубокое ознакомление общественности с задачами гражданской обороны и пропаганду её деятельности по защите населения, собственности и окружающей среды.