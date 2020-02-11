Проект Экологического кодекса Казахстана внесен на рассмотрение в парламент

CentralAsia (KZ) - Проект Экологического кодекса Казахстана внесен на рассмотрение в парламент. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает Акорда.

По словам министра, проект Кодекса был подготовлен с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР.

Магзум Мирзагалиев также сообщил Касым-Жомарту Токаеву о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.

Глава государства поручил министру проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.