Дочь президента Саида Мирзиёева пообещала защитить театр «Ильхом»

- Узбекистан, общество
- 16:42, 11 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Саида Мирзиёева прокомментировала ситуацию вокруг столичного театра «Ильхом», которого новые владельца здания попросили освободить помещение.
«Я сама являюсь поклонником творчества театра. И услышав такие волнения вокруг этого вопроса, хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни!», - написала Саида Мирзиёева в своём канале в Telegram.
Руководство театра отреагировало на слова Саиды Мирзиёевой.
«Огромное спасибо Саиде Шавкатовне и всем-всем за неоценимую поддержку. Вечером театр выступит с официальным заявлением и подробностями», - прокомментировали в театре.
Ранее коллектив театра сообщил в соцсетях о том, что «Ильхом» оказался под угрозой закрытия. Как выяснилось, 7 февраля 2020 театр получил от ООО OFELOS PLAZA, нового собственника здания гостиницы Shodlik Palace письмо с просьбой освободить помещение.
Театр назвал это катастрофой и призвал власти, зрителей, журналистов и международное сообщество помочь сохранить «Ильхом».