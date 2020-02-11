Дочь президента Саида Мирзиёева пообещала защитить театр «Ильхом»

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Саида Мирзиёева прокомментировала ситуацию вокруг столичного театра «Ильхом», которого новые владельца здания попросили освободить помещение.

«Я сама являюсь поклонником творчества театра. И услышав такие волнения вокруг этого вопроса, хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни!», - написала Саида Мирзиёева в своём канале в Telegram.

Руководство театра отреагировало на слова Саиды Мирзиёевой.

«Огромное спасибо Саиде Шавкатовне и всем-всем за неоценимую поддержку. Вечером театр выступит с официальным заявлением и подробностями», - прокомментировали в театре.

Ранее коллектив театра сообщил в соцсетях о том, что «Ильхом» оказался под угрозой закрытия. Как выяснилось, 7 февраля 2020 театр получил от ООО OFELOS PLAZA, нового собственника здания гостиницы Shodlik Palace письмо с просьбой освободить помещение.

Потеря пространства, выделенного основателю театра Марку Вайлю государством в 1976 году, фактически означает смертный приговор театру «Ильхом».



Театр назвал это катастрофой и призвал власти, зрителей, журналистов и международное сообщество помочь сохранить «Ильхом».