Узбекистан намерен рассекретить некоторые документы, начиная с 1917 года

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ведется подготовка к обнародованию в установленном порядке архивных документов, хранящихся под грифом «секретно» в государственных архивах и датированных, начиная с 1917 года. В этой связи совместно со Службой государственной безопасности разработан план мер.

Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции, организованной агентством «Узархив» и прошедшей 10 февраля, сообщает местная газета.

В ходе процесса раскрытия информации будет сформирована группа экспертов, в том числе из историков и юристов. Каждый документ будет тщательно изучен и будут рассекречены те документы, которые не имеют политического статуса. В данную программу также вошли документы времён Второй мировой войны (1939-1945).

На пресс-конференции было отмечено, что агентство "Узархив" подписало меморандумы о сотрудничестве с Россией, Казахстаном, Египтом, Украиной, Кореей, ОАЭ, Турцией и Венгрией. Кроме того, оно установило постоянные партнерские отношения с Мемориальным советом Холокоста США и его музеем.