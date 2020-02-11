«Вы либо крестик снимите, либо штаны натяните»: глава Университета журналистики о ситуации с театром «Ильхом»

CentralAsia (UZ) - Ректор Университета Журналистики Шерзод Кудратходжаев, ранее известный в связи со скандалами и обвинениями пользователей соцсетей в национализме, высказался по поводу выселения театра Марка Вайля «Ильхом».

"Вторые сутки на просторах социальных сетей не утихают споры вокруг судьбы театра «Ильхом». В связи с этим, мне на память пришло известное выражение: «Не выплеснуть вместе с водой и ребенка». Ребята, друзья мои блогеры, инфлюенсеры, опинион-мейкеры, ЛОМы и прочие доблестные рыцари фейсбука и телеграма.

Вы уж определитесь, пожалуйста. Вы за демократию, неприкосновенность частной собственности, защиту интересов инвесторов, или же сторонники силового решения хозяйственных споров со стороны государства?

Нельзя с такой скоростью переобуваться в угоду каких бы то ни было интересов. Нельзя сегодня писать петиции и устраивать общественные акции против сносов частного жилья, а завтра требовать в ультимативной форме, чтобы администрация города поднажала на собственника и инвестора в решении да злободневного, да, возможного, жизненно важного для определенного слоя общества вопроса.

Тем самым вы идете наперекор собственным принципам и ценностям, широко постулируемым вами на просторах интернета и социальных сетях. Как в том анекдоте, «вы либо крестик снимите, либо штаны натяните», - написал на своей странице в соцсетях ректор. "PS. Вместе с тем, лично я за сохранение «Ильхома», пусть мне и не близко его творчество, и я не считаю его национальным достоянием. Но сила культуры, прежде всего, в ее разнообразии и многогранности. И позволю себе предположить, что данный вопрос в самое ближайшее время найдет свое благоприятное разрешение, которое устроит обе стороны", - написал Кудратходжаев на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее коллектив театра сообщил, что новый владелец здания потребовал руководство театра освободить помещение.