Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

фото: РИА

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, передает РИА Новости.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке. Причины его ухода не уточнялись.

После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.

В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как писали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.