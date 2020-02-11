В Узбекистане сайгаки впервые за пять лет попали в фотоловушку

CentralAsia (UZ) - Специальные камеры зафиксировали краснокнижных животных на территории ландшафтного заказника. Фотоловушки смогли зафиксировать 35 сайгаков, которые прогуливались по полям, сообщили в Госкомэкологии.

Как отметили представители заповедной территории, за последние несколько лет животные не встречалась в этих местах. Сайгаки устюртской популяции относится к тем видам, которые находятся на грани выживания, поэтому для их сохранения требуются серьёзные усилия.

Животные обитают на плато Устюрт в границе двух стран — Узбекистана и Казахстана. В прошлом часть сайгаков мигрировала к югу в Туркменистан. В течение года особи перемещаются между несколькими пастбищами: с наступлением зимы мигрируют в Узбекистан, а в конце весны возвращаются в Казахстан.

В связи с этим в 2010 году правительство Узбекистана и Казахстана подписали соглашение по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья. В рамках реализации документа на Устюрте был создан ландшафтный заказник «Сайгачий».