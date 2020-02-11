Назарбаев о событиях в Кордайском районе: Меня это сильно тревожит

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане прошло заседание Совета Безопасности под председательством первого президента Казахстана.

В ходе заседания была рассмотрена ситуация в Кордайском районе Жамбылской области.

Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

– Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не было тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе, - сказал Назарбаев.

Председатель Совета Безопасности напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.

– Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия – это, прежде всего, ответственность нашего народа, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Назарбаев поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.

– Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель, как Лидера нации, – возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача – это сохранить независимое, развитое и стабильное государство, - сказал Председатель Совета Безопасности.

В ходе заседания были заслушаны подробные доклады акима Жамбылской области Б.Сапарбаева, министра внутренних дел Е.Тургумбаева.

В рамках обсуждения первого вопроса центральным государственным и местным исполнительным органам были даны поручения по дальнейшей реализации программ, направленных на решение социально-экономических проблем в регионах страны, в том числе в сферах обеспечения занятости населения и инфраструктурного развития, а также реконструкции и возведения социальных объектов.