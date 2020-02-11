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  12 февраля 2020
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Коронавирус может негативно отразиться на экономике Китая и Казахстана, - Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане прошло заседание Совета Безопасности под председательством первого президента Казахстана.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения биологической безопасности и противодействия распространению инфекции коронавируса.

По данному вопросу с отчетом выступил министр здравоохранения Е.Биртанов.

Председатель Совета Безопасности Назарбаев отметил, что ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана.

- Мы не должны сидеть «сложа руки». Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов. Этот вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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