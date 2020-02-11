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  12 февраля 2020
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Судан выдаст бывшего президента страны Международному уголовному суду, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Власти Судана объявили о решении передать экс-президента страны Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС). Башир обвиняется в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году, передает Aljazeera.

МУС выдал ордер на арест аль-Башира еще в 2009 году.

За время конфликта в Дарфуре погибли от 300 до 500 тысяч человек. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только в декабре 2003 года в соседний Чад бежали до 30 тыс. человек, а к середине февраля 2004 года в соседнюю страну бежало от 110 до 135 тыс. человек.

Аль-Башир руководил Суданом с 1989 года пока весной прошлого года военные не отстранили его от должности и сформировали временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

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