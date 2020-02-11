Пилот авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в Стамбуле

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CentralAsia (CA) - Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен. Самолет рейсом PC902 летел из Вены в Стамбул.

Турецкие СМИ сообщают, что пилот потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет.

После посадки пилота увезла "скорая". Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Напомним, 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части. По официальным данным погибли 3 человека и 179 были ранены.