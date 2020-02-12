Театр «Ильхом» останется в своем помещении

CentralAsia (UZ) - После объявления 7 февраля о том, что театр "Ильхом" попросили освободить помещение, известные артисты и обычные зрители запустили в соцсетях акцию под хэштегом #saveilkhom в его защиту.

Известные актеры Сейдулла Молдаханов и режиссер Тимур Бекмамбетов на своем канале Telegram также отреагировали на то, что дочь президента Саида Мирзиёева встала на защиту «Ильхома».

После широкого резонанса в социальных сетях 11 февраля при участии министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова состоялась встреча художественного руководителя театра Марка Вайля "Ильхом" Бориса Гафурова и одного из учредителей СП ООО "Ofelos Plaza" Ольги Шавриной.

Сообщается, что в ходе встречи была достигнута договорённость о том, что театр сохранит свое историческое помещение.

Новый владелец здания планирует строительство бизнес-центра, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу. С театром "Ильхом" будет заключено соглашение о намерениях о сотрудничестве и безвозмездном предоставлении помещений на срок в 10 лет.

«Театр "Ильхом" выражает огромную благодарность всем, кто поддержал нас и призывал сохранить помещение театра: читателям, зрителям, чиновникам, политикам, дипломатам и деятелям культуры. Мы были тронуты вашей поддержкой! Спасибо, что вы с нами! Мы служим искусству и вам», - говорится в сообщении театра.

Во время реконструкции здания гостиницы театр «Ильхом» будет работать в здании, рекомендованном Министерством культуры и хокимиятом Ташкента.

Театр «Ильхом» был основан в 1976 году под названием «Экспериментальная студия театральной молодежи» и был одним из первых негосударственных театров в Советском Союзе.

После убийства его основателя и художественного руководителя Марка Вайля в 2007 году театр был переименован в Театр «Ильхом» Марка Вайля.

Театр представляет узбекское искусство на международных фестивалях и действует как уникальный культурный и интеллектуальный центр в Узбекистане.

В 2011 году Театр Марка Вайля «Ильхом» был удостоен Премии Нидерландского Королевского Фонда имени Принца Клауса.