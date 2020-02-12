Посольство Турции в Улан-Баторе прокомментировало заявление МИД о советах не посещать Монголию

CentralAsia (MNG) - Ранее сообщалось, что МИД Турции советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Монголию, которая имеет длинную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

МИД Турции заявило, что из-за тесных связей и поездок между Китаем и Монголией риск вспышки коронавируса в Монголии высок.

Затем Посольство Турции в Улан-Баторе объяснило это заявление следующим образом:

«Это предупреждение от Министерства иностранных дел Турецкой Республики, с целью информирования об ограничениях на въезд иностранных граждан работающих в Турции в Монголию. Объявление не имеет никакого запрета для граждан Турции посещать Монголию. Граждане Монголии и граждане других стран не имеют ограничений на поездки в Турцию. Граждане Монголии могут свободно въезжать в Турцию на условиях безвизового пребывания в течение 30 дней».

Однако в заявлении МИД Турции говорятся, что ресурсы медицинских учреждений и организаций Монголии ограничены, и предупредило людей пересмотреть свои планы поездок.

Министерство добавило, что монгольское правительство уже ограничило многие социальные мероприятия, в том числе некоторые рестораны, кинотеатры, театры и развлекательные центры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.