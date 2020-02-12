[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан эвакуировал из Китая 46 своих студентов, еще 7 не допустили на рейс из-за высокой температуры

CentralAsia (TJ) -  11 февраля 46 таджикских студентов, проживающих в городе Ухань, вернулись на Родину самолетом авиакомпании «Сомон Эйр».

Как сообщили НИАТ «Ховар», в Управлении информации и печати Министерства иностранных дел, до 10 февраля было зарегистрировано обращение 56 студентов о возвращении из Китая в Таджикистан, позднее трое по собственному желанию отказались возвращаться. Однако семеро из-за высокой температуры не были допущены к полёту, сейчас они обследуются у врачей.

Но это не означает, что эти семеро заражены коронавирусом, поскольку, согласно карантинному режиму, введённому в городе Ухань, лица с высокой температурой находятся на карантине, отмечает МИД РТ.

Напомним, что 46 таджикских студентов, вернувшихся на Родину, в течение двух недель будут находиться на карантине в санатории ветеранов войны и труда «Харангон» Варзобского района. Две группы врачей поочерёдно будут заниматься медицинским осмотром госпитализированных, которые обеспечены бесплатным трёхразовым питанием. Они будут ежедневно обследоваться 3-4 раза.

Наряду с гражданами Таджикистана, вернувшимися из Китая, 17 ответственных лиц также будут помещены на карантин.

print
  • Россия и Китай оценят перспективы прокладки газопровода через Монголию
  • Оюу-Толгой подписала соглашение о поставке энергии с компанией Newcom
  • В Казахстане за абитуриентами во время ЕНТ будет следить искусственный интеллект



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com