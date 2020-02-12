Таджикистан эвакуировал из Китая 46 своих студентов, еще 7 не допустили на рейс из-за высокой температуры

CentralAsia (TJ) - 11 февраля 46 таджикских студентов, проживающих в городе Ухань, вернулись на Родину самолетом авиакомпании «Сомон Эйр».

Как сообщили НИАТ «Ховар», в Управлении информации и печати Министерства иностранных дел, до 10 февраля было зарегистрировано обращение 56 студентов о возвращении из Китая в Таджикистан, позднее трое по собственному желанию отказались возвращаться. Однако семеро из-за высокой температуры не были допущены к полёту, сейчас они обследуются у врачей.

Но это не означает, что эти семеро заражены коронавирусом, поскольку, согласно карантинному режиму, введённому в городе Ухань, лица с высокой температурой находятся на карантине, отмечает МИД РТ.

Напомним, что 46 таджикских студентов, вернувшихся на Родину, в течение двух недель будут находиться на карантине в санатории ветеранов войны и труда «Харангон» Варзобского района. Две группы врачей поочерёдно будут заниматься медицинским осмотром госпитализированных, которые обеспечены бесплатным трёхразовым питанием. Они будут ежедневно обследоваться 3-4 раза.

Наряду с гражданами Таджикистана, вернувшимися из Китая, 17 ответственных лиц также будут помещены на карантин.