В Монголии изготовили искусственные гнезда для увеличения численности балобанов

CentralAsia (MNG) - В Монголии изготовили искусственные гнезда для увеличения количества балобанов. В частности, Министерство окружающей среды и туризма в партнерстве с соответствующими профессиональными организациями реализовало проект по увеличению балобанов.

В рамках проекта было создано 5 000 искусственных гнезд, где ежегодно растет 1000-2000 птенцов, сообщает министерство.

Монгольский балобан (Falco cherrug milvipes) — вид хищных птиц семейства соколиных. В Монголии — часто гнездящийся, в то время кочующий, в некоторые годы частично оседлый вид. В Монголии местами многочисленен.

Основа питания балобана — мелкие млекопитающие: суслики, пищухи, в южных районах также крупные ящерицы. Ловит птиц на земле и в воздухе — каменных и пустынных куропаток, голубей, рябков, крупных воробьиных.

Гнездо монгольского балабана представляет собой небрежную постройку из тонких ветвей, выстилкой служат шерсть и перья, т. е. остатки пищи. Одно и то же гнездо используется неоднократно, в период размножения оно подновляется, отчего в нем образуются годовые слон. Откладка яиц происходит около середины апреля, число их 3-5 и даже 6.

Ремонтируют гнезда сухими ветками и побегами кустарника, лоток выстилают шерстью животных, кусочками сухой шкуры тарбагана, суслика. Самка откладывает 3—5 красно-бурых яиц с тёмно-бурыми пятнами и насиживает их в течение месяца. Самец кормит самку в период насиживания.

Птенцов выкармливают мелкими птицами, сусликами, полёвками, пищухами. Через полтора месяца птенцы начинают летать. Летные птенцы около середины июля, полное развитие маховых отмечено 20 июля. Пищу птенцам приносит самец, передавая ее самке, которая расчленяет добычу и оделяет птенцов; приносится добыча уже ощипанной; в случае гибели самки выкармливание выводка продолжает самец. В гнездах много остатков пищи, привлекающих мух, и гнезда вообще содержатся соколами грязно. По-видимому, именно в связи с этим пара, гнездясь постоянно в одном районе, имеет обычно 2-3 гнезда, которыми пользуется поочередно. Пустующие гнезда нередко занимаются Buteo hemilasius.

Монгольский балобан распространен в восточной части Монголии, на запад до Хангая, на юг до Алашаня, восточного Мань-Шаня; Маньчжурия на восток до Большого Хингана. В негнездовое время от южной Монголии и Северного Китая до востока Туркестана, Индии.

Монгольский балобан встречается в предгорьях, в низких безлесных горах, главным образом в степных местностях с холмами или выходами скал. В холодное время года в самых разнообразных открытых ландшафтах.